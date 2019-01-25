Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО относительно итогов введения военного положения

Президент Петр Порошенко ввел в действие своим указом засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны от «Об итогах введения военного положения в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года «Относительно итогов введения военного состояния в Украине» (прилагается, тайно)», – говорится в указе.

Порошенко возложил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря Совета Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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