Петр Алексеевич, приходи! Власенко зовет Порошенко на дебаты с Тимошенко

Юлия Тимошенко готова ради дебатов с Порошенко прийти на телеканал «Прямой». Петр Алексеевич, мы готовы! Назови время, место и телеканал.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Сергей Власенко.

Гость программы подчеркнул, что он бы хотел, чтобы выборы 2019-го года стали площадкой, где кандидаты в президенты могли бы дискутировать о серьезных для страны вещах.

«Вот вопрос реальной энергетической независимости для Украины – это сверхважный вопрос», – отметил Сергей Власенко.

Нардеп добавил, что он бы хотел, чтобы участие в политических дебатах приняли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

«Я бы хотел, чтобы в вашей студии встретились кандидат в президенты Юлия Тимошенко и кандидат в президенты Петр Порошенко. Пусть они подискутируют на этот вопрос»,– подчеркнул нардеп «Батькивщины».

Сергей Власенко обратился к Президенту Порошенко и призвал его прийти на дебаты с лидером «Батькивщины».

«Петр Алексеевич, приходи на дебаты к Юлии Тимошенко. Я, как уполномоченное лицо, имею права и полномочия тебя пригласить. Приходи, Петр Алексеевич. Назови время, место и телеканал.

Мы готовы прийти даже на твой «Прямой». Юлия Тимошенко готова для дебатов с Порошенко прийти на телеканал «Прямой». Петр Алексеевич, мы готовы!» – заявил Сергей Власенко.

Как сообщалось, по данным социологического опроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4% и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.

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