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пятница, 25 января, 2019, 13:42 Экономика
Парцхаладзе: Правительство упрощает строительство масштабных проектов стоимостью от 400 млн грн

В эту среду, 23 января, на заседании Правительства был одобрен проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы», которым отменяется утверждения Кабинетом Министров Украины проектов строительства стоимостью от 400 млн грн, которые реализуются с привлечением средств государственного и местных бюджетов.

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил на своей странице в Facebook.


«Правительство сделало еще один шаг для развития строительной отрасли и своим решением упростило процедуру утверждения проектов строительства. А именно: отменило необходимость утверждения Правительством проектов строительства стоимостью от 400 млн грн, для реализации которых привлекаются бюджетные средства, а также средства кредитов, предоставленных под государственные гарантии. Это позволит существенно уменьшить время на утверждение проектной документации и в целом будет способствовать привлечению новых инвестиций в отрасль», – говорится в публикации.

Согласно постановлению, предусмотрено, что утверждение (одобрение) проектов строительства объектов общей сметной стоимостью 120 млн грн и больше, реализуемых за счет средств местных бюджетов, должно осуществляться исполнительными органами сельских, поселковыми, городскими советами по согласованию в течение пяти рабочих дней с областной госадминистрацией.

В отношении проектов строительства объектов, которые реализуются за счет собственных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, они, независимо от их стоимости, утверждаются этими организациями по согласованию с органами исполнительной власти или самоуправления, к сфере деятельности которых они относятся.

Следовательно время на утверждение проектной документации может уменьшиться от 3-6 месяцев до одного месяца, что позволит создать более благоприятные условия для привлечения средств международных финансовых учреждений на развитие инфраструктуры и реализовывать большее количество важных для людей проектов.

Проект постановления был разработан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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2019-01-25 14:38 :41