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пятница, 25 января, 2019, 10:52 Мир
Отныне США будут возвращать мигрантов в Мексику

В пятницу, 25 января, США вернут первую группу мигрантов, искавших убежища, в Мексику для выполнения новой политики Вашингтона в отношении миграции.

Об этом ссылаясь на Reuters информирует «Укринформ».

«Правительство США вернет первую группу мигрантов, которые искали убежища в США, до мексиканского пограничного города Тихуана в пятницу», – сообщили американские и мексиканские чиновники.

Политика, названная Протоколом защиты мигрантов (MPP) и впервые объявленная 20 декабря, предусматривает возвращение мигрантов немексиканського происхождения, которые пересекают южную границу США, в Мексику, пока их просьбы о предоставлении убежища будут рассматриваться в американских судах.

План направлен на прекращение увеличения количества мигрантов, прибывающих преимущественно из Центральной Америки и заявляющих, что опасаются возвращения в родные страны из-за угрозы насилия. Администрация Трампа говорит, что многие из таких претензий не обоснованы.

Программа будет применяться к мигрантов, которые просят убежища в местах въезда или которых задержали при незаконном пересечении границы.
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СШАМексикамигрантыновости мира
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