Останется, но ее влияние кардинально уменьшится: Рубан о «грустном» будущем УПЦ МП

Жизнь и мировоззрение миллионов православных будет побуждать их перейти от московской церкви к ПЦУ. Согласно опросам, уже сейчас большая часть граждан говорят, что они являются верными украинской православной церкви.

Об этом в эфире программы «Vox populi» (19.15 – 20.00 на телеканале ZIK) заявил руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий Рубан.

По словам господина Рубана, несмотря на то, что теперь Украина имеет каноническую православную единую украинскую церковь – ПЦУ, никто не собирается каким-то силовым методом выгонять Московский патриархат. В то же время гость программы уверен, что именно жизнь и мировоззрение миллионов православных будет побуждать их к поиску спасения своей души не в московской церкви, а в ПЦУ.

«Уже сейчас реально большая часть граждан Украины, согласно опросам, говорят, что они являются верными украинской православной церкви, которую мы называем ПЦУ. Так что этот процесс идет. В то же время я не думаю, что мы можем ставить перед собой задачу закончить этот процесс к какой-то дате», – отметил Рубан.

По его словам, главное то, что конституционные права избирать ту или иную конфессию будут сохранены. Поэтому в любом случае в Украине останется некий МП, и будут действовать некоторые общины, но ее влияние кардинально уменьшится.

«Кремль потеряет очень мощный инструмент влияния на Украину, которым сотни лет была РПЦ в Украине. Она была, как говорил один русский: «в первую очередь, русская, во-вторых, православная, а только потом – церковь», – прокомментировал гость программы.

Напомним, 17 января, Верховная Рада приняла закон о переходе религиозных общин.

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