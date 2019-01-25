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пятница, 25 января, 2019, 12:38 События
Оккупанты игнорируют требования ПАСЕ относительно пленных моряков и зовут в Крым

Требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, нелогичны, заявил председатель комитета по вопросам межнациональных отношений Юрий Гемпель.

Об этом, ссылаясь на «РИА Новости», пишет «Украинская правда».

«Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону», – цитирует издание члена «крымского парламента».

«Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно в соответствии с требования международного и национального законодательства», – добавил Гемпель.

По его словам, «оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь».

«Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех», – заявил Гемпель.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и консульскую помощь согласно действующих положений международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.
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ПАСЕоккупированный Крымновости Украиныпленные моряки
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2019-01-25 14:39 :55