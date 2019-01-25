Оккупанты на Донбассе применяют запрещенные минометы, ликвидировано пятерых оккупантов

Российские оккупационные войска за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов – в районе населенного пункта Водяного; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов –вблизи поселка Гнутового; из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Павлополя; дважды из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Марьинки», – говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм. вблизи поселка Крымского.

По данным разведки, 24 января пятеро оккупантов были уничтожены и один ранен.

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