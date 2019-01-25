Община сорвала слушания относительно мусороперерабатывающего завода во Львове

Сегодня, 25 января, в помещении Лычаковской райадминистрации состоялись общественные слушания относительно строительства мусороперерабатывающего завода на территории очистных сооружений на ул. Пластовой, 13. Однако они были сорваны представителями общины, которые проживают неподалеку планируемого объекта. Их единственным требованием был запрет строительства завода.

Об этом с места события сообщает корреспондент ИА ZIK.

Общественные слушания должны стать частью процедуры оценки воздействия на окружающую среду и в дальнейшем разрешения на строительство в Министерстве экологии и получения средств от европейских доноров. Следовательно, на слушаниях присутствовал представитель Министерства. Но и это не остановило людей, которые от провозглашения планов ЛГС постоянно и целенаправленно выступают против этого завода.

Едва начал говорить руководитель ЛКП «Зеленый город», которое занимается разработкой проекта завода, жители перебили его, заблокировали трибуну и провели собственный импровизированный митинг, на котором проголосовали против мусорного завода.

Среди протестующих были как жители парка Вознесение и близлежащих сел, так и гости из Рясного, где ЛГС перед тем планировала строить переработку мусора, и из Грибович и Малехова, которые отстаивают интересы своей общины при рекультивации Грибовицкой свалки.

В конце слушаний львовяне написали коллективное обращение к министру экологии Остапу Семераку по недопущению строительства мусорного завода на ул. Пластовой, 13 и даже заколядовали.

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