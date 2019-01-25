Назван пищевой продукт, в котором легко скрыть огрехи производства

Если человек покупает сливочное масло, то он может и не различить, какой продукт является качественным, а какой – нет. Относительно более сложных продуктов, например, колбасы, то там проще скрыть любые заменители и технологические огрехи. Это и ароматизаторы, и усилители вкуса. Не всегда фальсифицированные продукты будут невкусными. Это также создает большую проблему для потребителя.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения рассказала руководитель отдела тестирований Центра экспертиз «Тест» Нина Кильдий.

Гостья программы отметила: производитель продуктов питания обязан быть абсолютно честным по отношению к потребителю.

«Но у нас есть большая проблема, что на этикетке может быть написано очень красиво и правильно, но в составе продукта могут быть скрытые ингредиенты. Такая ситуация плохая для потребителя», – отметила Нина Кильдий.

Руководитель отдела тестирований Центра экспертиз «Тест» добавила, что заставить производителей делать качественный продукт можно путем проверок.

«Их могут осуществлять общественные организации и государство. Также потребители могут не покупать некачественную продукцию. Тем самым они будут стимулировать производителей меняться в лучшую сторону. Это медленный путь, но действенный», – подчеркнула гостья программы.

Также Нина Кильдий ответила на вопрос ведущей, может ли обычный человек отличить качественный продукт от некачественного.

«Если человек покупает сливочное масло, то он может и не различить, какой продукт является качественным, а какой – нет. Если в состав входит неплохой заменитель жира, то он не будет ощущаться на вкус.

Относительно более сложных продуктов, например, колбасы, то там проще скрыть любые заменители и технологические огрехи. Это и ароматизаторы, и усилители вкуса. Не всегда фальсифицированные продукты будут невкусными. Это также создает большую проблему, потому что на вкус и запах человек не сможет отличить качественный продукт питания от некачественного», – прокомментировала эксперт и добавила, что в последнее время в Украине есть тенденция, что более дорогая продукция более качественная, а очень дешевая продукция, как правило, не очень качественная.

Напомним, экс-председатель правления «Сумыхимпрома» Евгений Лапин заявил, что сегодня граждане Украины не знают, что они едят. Лапин также подчеркнул, что в Украине никто не несет ответственность за качество продуктов питания.

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