Нардеп-радикал пугает следующего Президента оппозиционностью большинства населения

Проблема для следующего главы государства будет заключаться не в оппозиционном парламенте, а в оппозиционном населении, поскольку за нового Президента проголосуют, в лучшем случае, 5-7 миллионов украинцев, а остальные его не будут любить.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция Радикальной партии) Игорь Попов.

Нардеп считает, что те штабы, которые «набрасываются» на кандидата на пост президента Владимира Зеленского, потому что в Украине проведение референдумов не нужно, это ошибка тех штабов.

«Народ хочет референдумов – и местных и всеукраинских, ибо право на народовластие должно быть. Действующий парламент заблокировал принятие закона о референдуме. И вообще, у нас с прямой демократией все плохо, и у избирателей может сложиться впечатление, что власть хочет принимать какие-то решения в интересах себя, а не большинства населения», – отметил гость программы.

В то же время Игорь Попов убежден, что Владимир Зеленский не станет победителем президентской гонки, а его роль заключается в том, чтобы внести что-то новое для обсуждения. Гость программы добавил, что Владимир Зеленский допустил ошибки со своей биографией, напомнив про оффшоры и прибыли из РФ. С его слов, такие провалы, которые будут понижать рейтинги Зеленского, свидетельствуют о неопытности кандидата и его команды.

Комментируя слова нардепа от БПП Куренного относительно того, что новый Президент в течение первого полугодия до парламентских выборов у власти будет иметь ограниченные полномочия, Игорь Попов отметил, что проблема для следующего главы государства будет заключаться не в оппозиционном парламенте, а в оппозиционном населении.

«За нового президента сейчас проголосуют, в лучшем случае, 5-7 миллионов украинцев, а остальные его не будут любить. Если берем двух фаворитов, то у них антирейтинг больше, чем рейтинг. Голосовать за меньшее зло. Они друг на друга во втором туре столько вывалят, что эту страну потом сшивать вместе и что-то ей предлагать положительное, некую конструктивную повестку дня, очень трудно», – сказал Игорь Попов.

Напомним, 25 января шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом на пост Президента Украины.

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