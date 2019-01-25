Нардеп назвал владельцев «золотой карты» на президентских выборах

Самым ценным в этих предвыборных гонках будет результат третьего места. Это будет «золотая карта». На кого она сыграет – тот может победить во втором туре президентских выборов.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Народного фронта» Игорь Лапин.

«Самым ценным на этих предвыборных гонках будет результат третьего места. Да, я думаю, что это будет самым ценным. Это будет «золотая карта».

На кого она сыграет, тот может победить во втором туре. Сейчас третью позицию разделяют Гриценко, Зеленский и Ляшко. Это результаты соцопросов украинских соцслужб», – отметил нардеп.

Игорь Лапин добавил, что подобная ситуация уже была в Украине, когда на выборах президента победил Янукович, а третье место занял Тигипко.

В частности, нардеп согласился с утверждением ведущей, что если бы на выборах 2010-го года Тимошенко предложила Тигипко премьерское кресло, Янукович мог бы не стать президентом.

«Да, история может быть такая. Но на сегодняшний день все понимают, что фаворитом президентской гонки является Юлия Тимошенко. Другим фаворитом является действующий Президент. И это исходя из того, что избирательную кампанию он даже не начинал. Сегодня он лишь отчитывается о своей работе. Отчитывается об армии и о том, какими усилиями был добыт томос. Поэтому моя мысль такая, что он пока что не начал свою президентскую кампанию. Что будет, когда он ее начнет, я не могу сказать», – отметил народный депутат Игорь Лапин.

Как сообщалось, по данным социологического опроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4% и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.

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