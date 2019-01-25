НАПК хочет служебного расследования в Гослекслужбе – там нашли нарушения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало предписания о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов и других нарушений министру экологии Остапу Семераку и и.о. председателя Гослекслужбы Роману Исаенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Внесено предписание министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку отношении руководителя Национального природного парка «Нижнесульский» Валерия Свиколкина, который не передал в установленном законом порядке в управление в тридцатидневный срок с момента назначения на должность принадлежащие ему корпоративные права сельскохозяйственного общества, чем нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции», – говорится в сообщении.

«Также по результатам плановой проверки внесено предписание и.о. Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко о проведении служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших неисполнению должностными лицами Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками требований статей 56-58 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в части организации проведения специальной проверки при назначении 8-ми человек на должности, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должности с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством», – говорится в сообщении.

Такие предписания обязательны к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Куоап.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.