Наливайченко: Справедливым наказанием для Януковича может быть только пожизненное заключение

Валентин Наливайченко убежден, что справедливым наказанием за преступления, совершенные беглым президентом Януковичем, может быть только пожизненное заключение и арест всей его имущества.

Об этом кандидат на пост президента Украины заявил в эксклюзивном комментарии ZIK.

Наливайченко убежден, что приговор Виктору Януковичу о наказании в виде 13 лет лишения свободы недостаточен.

«Справедливым наказанием за хищения, убийства граждан во время Революции Достоинства, государственную измену, которая привела к аннексии Крыма и оккупации Донбасса, должно быть пожизненное заключение и конфискация всего имущества и средств», – отметил Валентин Наливайченко.

«Я буду добиваться неотвратимости жесткого наказания и Януковича, и его приспешников. Сделаю так!», – заверил кандидат в президенты Украины.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Ранее Валентин Наливайченко заявил, что подписание Януковичем харьковских соглашений с Российской Федерацией было первой фазой подготовки к оккупации Крыма.

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