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пятница, 25 января, 2019, 19:16 Общество
На пробное ВНО зарегистрировались уже почти 280 тысяч человек

На участие в пробном тестировании, по состоянию на 25 января 2019 года, подано почти 280 тыс. заявок.

Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, чаще всего участники выбирают пробное тестирование с украинского языка и литературы – 146,8 тыс. заявок, математике – 44,6 тыс., истории Украины – 35,5 тыс., английского языка – 33,1 тыс. заявок.

Больше всего желающих сдать пробное ВНО оказалось на Харьковской (9,2 тыс.), Днепропетровской (8,4 тыс.), Львовской (7,7 тыс.), Одесской областях (7,4 тыс.) и в Киеве (6,5 тыс).

Большинство будущих участников (66,2 тыс.) изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам.

В МОН напоминают, что все желающие сдать пробное ВНО могут подать заявку на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования до 31 января.

Пробное ВНО состоится по следующим предметам:

  • 16 марта – с украинского языка и литературы;
  • 23 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков.
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ВНОновости Украиныпробное ВНО
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