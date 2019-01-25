На Донбассе вооруженный наемник не пропустил патруль ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать работе международных наблюдателей на временно оккупированной территории.

Об этом говорится в сообщении ООС.

«По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 24 января зафиксированы ограничения свободы передвижения, во время выполнения мандата миссии. Так, вблизи поселка Перевальского (к западу от Луганска) вооруженный оккупант вооруженных формирований РФ в очередной раз отказал патрулю миссии в доступе к объекту, который международные наблюдатели планировали проверить. Боевик объяснил свой отказ тем, что для проезда СММ по маршруту патрулирования ему необходимо получить предварительное разрешение от своих командиров», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ.

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