На Буковине ограничат посещение школ и садов непривитыми от кори детьми

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ограничить посещение невакцинованими от кори детьми детских воспитательных, учебных и оздоровительных заведений.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

Детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

«Данные оперативного мониторинга и загруженность инфекционных стационаров больниц области свидетельствуют, что в период каникул, в частности, приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях никоим образом не препятствовал уменьшению заболеваемости корью. Количество больных только увеличилось. Есть риск, что с возобновлением учебного процесса заболеваемость корью будет расти еще больше. Следовательно, особого внимания требуют мероприятия по иммунизации населения. Вакцинация – единственный способ противодействовать распространению заболевания», – заявила и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко.

«7-8% родителей отказались прививать своих детей от кори и 6-7% еще в раздумьях о необходимости иммунизации. Поэтому 14% детского населения остается невакцинированным только в связи с ничем немотивированными отказами и сомнениями родителей», – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Мария Полищук.

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