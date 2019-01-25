Министерство культуры предоставило перечень пропавших ценностей из Лавры

Министерство культуры Украины предоставило перечень пропавших из Киево-Печерской лавры ценностей.

Об этом в Минкультуры сообщили в ответ на информационный запрос УНН.

Список музейных предметов из фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, были переданы на постоянное хранение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в течение 1966-2000 лет, и невыявленные во время проверки наличия в 2018 году:

Икона «Избранные печерские святые: Прп. Николай Святоша, Моисей Угрин, Марко Гробокопатель», конец XIX века – 1.

Икона «Печерские святые (Прп. Леонтий, Евстратий, Геронтий)», конец XIX века – 1.

Крест 8-конечный, деревянный, выносной, односторонний – 1.

Потир деревянный – 1.

Икона «Богоматерь Одигитрия» в риге, в багетовой раме и фигурном деревянном киоте, XIX века – 1.

Икона «Св. Иоан Воин», конец XIX века – 1.

Икона «Богоматерь Иверская», конец XIX века – 1.

Икона «Св. Апостол Андрей» в металлической ризе и фигурном деревянном киоте, конец XIX века – 1.

Икона «Св. Николай», XIX века – 1.

Икона «Богоматерь Сухо-Каллигорская», XIX века – 1.

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