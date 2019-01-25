Мороз крепчает: Синоптики предупреждают о низких градусах и метелях

В Украине в пятницу температура днем составит 2-7° мороза, в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях днем 5-10° мороза.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В западных, Винницкой, Житомирской, Одесской, небольшой, в Карпатах умеренный снег, днем в Одесской области мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура днем 2-7° мороза, в северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях днем 5-10° мороза; в южной части и Приазовье днем 0-5° тепла, в Крыму 6-11°», – говорится в сообщении.

В Киеве 25 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура днем 7-9° мороза. На Киевщине существенные осадки также не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура днем 5-10° мороза.

Согласно прогнозу, на выходные в восточных и большинстве центральных областей небольшие (27 января на Левобережье умеренные) осадки в виде снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега; в южных областях преимущественно небольшой дождь; на остальной территории небольшой снег. В Украине, кроме западных и северных областей, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью в южной, 27 января и в восточной части страны около 0°, на остальной территории 4-9° мороза, 26 января в северных и Харьковской областях 8-13° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных, восточных и Днепропетровской областях 1-6° тепла.

В Крыму временами небольшой дождь; температура ночью 1-6°, днем 6-11° тепла.

В столичном регионе 26-27 января временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 26 января 8-13°, 27 января 4-9° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла.

28 - 29 января синоптики прогнозируют в Украине небольшой снег, днем с дождем, в южной, 29 января и в восточной части преимущественно без осадков. Температура 28 января ночью 3-9° мороза (в северных и центральных областях до 11° мороза), днем от 4° мороза до 2° тепла, на юге страны 1-7° тепла, на севере Левобережья ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза; 29 января повышение ночной температуры на 3-5°, днем существенно не изменится.

На Киевщине в понедельник и вторник ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем, лишь ночью 28 января без осадков. Температура ночью 28 января 6-11° мороза, 29 января 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла.

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