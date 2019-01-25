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пятница, 25 января, 2019, 9:09 Киев
Моментальная карма: В Киеве оскорбленный «шумахер» попал в ДТП

Водитель в Киеве «обиделся» на то, что ему не уступили дорогу, и, пытаясь догнать «обидчика», врезался в припаркованную на обочине машину.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице «Киев Оперативный».

Выехав на встречную полосу водитель не справился с управлением и его занесло. В результате машина «гонщика» серьезно пострадала. Получили повреждения два припаркованных автомобиля.

«Гражданин «Шумахер» не смог пережить, что ему не уступили дорогу на круге (и не должны были). Он решил, будь что обогнать обидчика, выехав на повороте на встречную полосу, его занесло и он разбил свою машину и несколько припаркованных на обочине машин», – говорится в подписи к видео.

 
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ДТПКиевавтоновости Украины
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2019-01-25 11:08 :43