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пятница, 25 января, 2019, 0:46 Мир
Молдова ждет объяснений от России относительно «представительства Приднестровья»

Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы по поводу открытия в Москве представительства непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает Укринформ.

«Статус «официального представительства» имеет определяющее значение для контекста дипломатических отношений, нанося тем самым ущерб двусторонним молдавско-российским отношениям. Такие действия подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, а МИД напоминает, что руководство Российской Федерации неоднократно, открыто и однозначно высказывалось в поддержку соблюдения вышеупомянутых принципов», – говорится в сообщении.

В связи с этим, МИД Молдовы призывает власти РФ соблюдать в полном объеме нормы внутреннего и международного законодательства, чтобы избежать любой неопределенности и спекуляций, способных нанести ущерб отношениям между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в Москве открывается представительство непризнанного Приднестровья, которое будет иметь статус «дипломатического ведомства».
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РоссияМолдоваПриднестровьеновости мира
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