Между утвержденным и фактическим прожиточным минимумом обнаружили значительную разницу

С 1-го января прожиточный минимум в Украине для нетрудоспособных лиц, то есть пенсионеров и инвалидов, составляет 1497 гривен. Однако фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2850 гривен. То есть мы видим, что фактические показатели потребительской корзины вдвое больше чем те показатели, которые правительство записало в качестве социальных стандартов в государственный бюджет.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Гость программы пояснил, что потребительская корзина, которая утверждается законом Украины про основные государственные социальные стандарты и гарантии – это минимальный набор товаров и услуг, который нужен каждому человеку для физиологического выживания.

«А ценовым выражением, ценовой стоимостью потребительской корзины является так называемый прожиточный минимум. Он ежегодно устанавливается правительством в законе о государственном бюджете», – добавил Андрей Павловский.

Эксперт по вопросам социальной политики отметил, что с 1-го января прожиточный минимум в Украине для нетрудоспособных лиц, то есть пенсионеров и инвалидов, составляет 1497 гривен.

«Одновременно Министерство социальной политики в рамках закона обязано рассчитывать так называемый фактический прожиточный минимум в текущих потребительских ценах.

И последние данные за ноябрь свидетельствуют, что фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2850 гривен», – рассказал Павловский.

Следовательно, констатирует эксперт, фактические показатели потребительской корзины вдвое больше чем те показатели, которые правительство записало в качестве социальных стандартов в государственный бюджет.

«То есть, мы видим разрыв между фактическими показателями прожиточного минимума и между теми, что государство готово сейчас предоставить людям», – подчеркнул Андрей Павловский.

Также эксперт по вопросам соцполитики отметил, что по данным Госкомстата минимальный прожиточный минимум, то есть свою пенсию, украинский пенсионер тратит так: 55% уходит на продукты питания, 35% – на оплату коммунальных услуг, а 15%, которые остаются, пенсионеры тратят на личные нужды.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в течение 2019 года минимальная пенсия будет увеличиваться дважды: с 1 июля и с 1 декабря. В то же время дополнительное повышение касается пенсионеров с самым большим стажем.

Рева также отметил, что с 1 января 2019 года произойдет повышение минимальной пенсии со 172 до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин.

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