«Мем из будущего»: кто и когда предсказал популярность куриного яйца в Instagram

Администратор Instаgram-аккаунта с мемами @tiddyfuccthelasagna предсказал появление мема о яйце за два месяца до рекорда в Instаgram. Еще в октябре он опубликовал картинку с яйцом и назвал это «мемом из будущего».
На это обратили внимание пользователи Reddit, информирует УНИАН.
21 октября 2018 года в аккаунте @tiddyfuccthelasagna появилась похожая фотография яйца с надписью EGG. В описании сообщения администратор написал: «Это мем из будущего, сейчас вы его не поймете».
При этом в заметке нет отметок о том, что он был отредактирован.
Мнения разделились: одни считают, что это просто совпадение, другие говорят о мистике и путешествия во времени. Третьи считают, что админ @tiddyfuccthelasagna может быть одним из авторов @world_record_egg, который заранее знал, что эта идея выстрелит.
До сих пор неизвестно, кто стоит за публикацией фотографии обычного куриного яйца, которое уже набрало почти 51 миллион лайков и установило рекорд Instаgram. Известен только автор снимка. Это российский фотограф, который делал снимки для фотостоков и никак не ожидал подобной реакции.