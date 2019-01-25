«Мем из будущего»: кто и когда предсказал популярность куриного яйца в Instagram

Администратор Instаgram-аккаунта с мемами @tiddyfuccthelasagna предсказал появление мема о яйце за два месяца до рекорда в Instаgram. Еще в октябре он опубликовал картинку с яйцом и назвал это «мемом из будущего».

На это обратили внимание пользователи Reddit, информирует УНИАН.

21 октября 2018 года в аккаунте @tiddyfuccthelasagna появилась похожая фотография яйца с надписью EGG. В описании сообщения администратор написал: «Это мем из будущего, сейчас вы его не поймете».

При этом в заметке нет отметок о том, что он был отредактирован.

Мнения разделились: одни считают, что это просто совпадение, другие говорят о мистике и путешествия во времени. Третьи считают, что админ @tiddyfuccthelasagna может быть одним из авторов @world_record_egg, который заранее знал, что эта идея выстрелит.

До сих пор неизвестно, кто стоит за публикацией фотографии обычного куриного яйца, которое уже набрало почти 51 миллион лайков и установило рекорд Instаgram. Известен только автор снимка. Это российский фотограф, который делал снимки для фотостоков и никак не ожидал подобной реакции.

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