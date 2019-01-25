Медицинский эксперт предупредил, что без страховой медицины украинцы не выживут

Перед внедрением медицинского страхования важно принять закон об обязательном страховании и ответственность врача и больницы.

На этом подчеркнул президент медицинской клиники Михаил Радуцкий в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Гость программы отметил, что сегодня есть такое понятие, как социальное страхование, но оно работает только частично. Поэтому украинцы не смогут выжить без страховой медицины.

«Чтобы заработала страховая медицина, не нужно собирать дополнительных налогов, ведь каждый украинец уже платит 37% на социальное страхование. С этого налога только нужно забрать те 20%, которые идут на медицину, и отдать средства на формирование медицинского бюджета», – пояснил Михаил Радуцкий.

Другой вопрос, добавляет эксперт, это объемы тех средств, которые правительство выделяет на различные сферы медицины.

«Правительство планирует выделить 2 миллиарда гривен на диагностику, но мы сегодня не знаем, этих средств будет достаточно, или нет. Ведь идя в реформу, мы предварительно не провели аудита материально-технической базы. Также мы реально не знаем, сколько составляет население Украины.

И перед внедрением медицинского страхования важно принять закон об обязательном страховании и ответственность врача и больницы. Ведь если такого закона не будет, медицинское страхование будет неэффективным», – подчеркнул Михаил Радуцкий.

Как сообщали, за 3-ю неделю 2019 года в Украине зафиксировано 6 летальных случаев, вызванных заболеванием гриппом.

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