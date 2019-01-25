Львовский горсовет повысил цену проезда в маршрутках до 7 гривень

Исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня, 25 января, принял решение о повышении стоимости проезда в маршрутках до 7 грн.

Это решение исполкома вступит в действие с момента его опубликования, ориентировочно 1-2 февраля.

Вместе с тем, сегодня исполком принял еще одно решение, которым установил, что пенсионеры по возрасту и инвалиды III группы будут ездить бесплатно в общественном транспорте города. Год назад частные перевозчики отказались бесплатно перевозить эти категории.

Во львовской мэрии уверяют, что оба решения независимы друг от друга, хотя именно восстановление бесплатная перевозка пенсионеров по возрасту было главным условием городского председателя Андрея Садового для пересмотра тарифа.

Как сообщил заместитель мэра Сергей Бабак, в целом во Львове есть около 100 тысяч пенсионеров и лиц с инвалидностью III группы.

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Напомним, после того, как городской совет заключила с перевозчиками договоры на 5 лет, они заявили, что экономически обоснованный тариф на проезд 9 гривень и начали требовать у городского совета принять решение о повышении тарифов с 1 декабря.

Незадолго после этого управление транспорта Львовского городского совета опубликовали проект решения исполнительного комитета о повышении тарифа на проезд до 8 гривень. На следующий день городской председатель Андрей Садовый такие действия своих чиновников раскритиковал и дал указание провести расследование и выяснить, почему управление транспорта выдвинуло такое предложение. Садовый заявил, что о подорожании проезда может идти речь, если частные перевозчики восстановят бесплатную перевозку пенсионеров.

Переговоры с перевозчиками вел Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС. Впрочем, найти общий язык и выработать общую позицию относительно нового тарифа на проезд в городских автобусах не удалось. Перевозчики заявили, что не будут брать с пенсионеров денег только при условии, если решением сессии за перевозку пенсионеров им компенсируют 85 млн грн.

Напомним, последний раз цены на проезд в маршрутках во Львове повысили менее года назад – 14 декабря 2017 года. Тогда тариф вырос до 5 гривень. А с 20 января 2018 года частные перевозчики перестали бесплатно возить пенсионеров.

Добавим, 26 октября во Львове таки провели конкурс по определению перевозчиков. Сюрприза не произошло – следующие 5 лет городские маршруты будут обслуживать пять перевозчиков, которые работают на рынке ранее: АТП-1, АТП-14630, Мира и К, Успех БМ, Фиакр-Львов. Впрочем на 3 лота, а это 12 маршрутов, предложения не было. После конкурса в мэрии уверяли, что качество перевозки улучшится. В частности, новые договоры, которые будут заключаться с перевозчиками, предусматривают штрафы за невыполнение рейсов, за неубранный и грязный автобус, за нарушение правил дорожного движения.

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