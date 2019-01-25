Крымский «суд» сегодня рассмотрит условно-досрочное освобождение украинского активиста Балуха

В пятницу, 25 января, в подконтрольном России Керченском городском суде запланировано рассмотрение ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха по поводу его условно-досрочного освобождения.

Начало заседания запланировано на 14 часов по местному времени, пишут «Крым.Реалии».

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии высказал мнение, что заседание суда – «формальность».

«Адвокаты пытаются, в силу своей профессии, освободить Балуха, но они обращаются к тому, что не является правосудием. Его столько времени преследовали не для того, чтобы отпустить», – отметил Чийгоз.

Ранее такое заседание планировалось на 9 января, однако, как пояснил представитель стороны обвинения, необходимые документы Балух получил на один день позже срока, предусмотренного российским законодательством. На этом основании судья Александр Ковалев перенес заседание суда.

Сторона защиты Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении еще в ноябре 2018 года, сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По тогдашним подсчетам адвоката, Владимиру Балуху осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.

Перед этим подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии. Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Балух протяжении нескольких месяцев в 2018 году голодал в знак протеста против несправедливого заключения.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – через флаг Украины во дворе его дома.

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