Комиссия ООН будет расследовать убийство журналиста Хашогги

Специальная комиссия ООН уже в этом месяце начнет расследовать убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Об этом Reuters сообщила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, ускоренных и произвольных казней Агнес Каламард, передает «Укринформ».

«Я буду возглавлять независимое международное расследование убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги, что начнется с визита в Турцию 28 января – 3 февраля 2019 года», – заявила Каламард.

Она добавила, что будет изучать обстоятельства преступления, а также «природу и масштаб ответственности за убийство государств и лиц».

«Мои выводы и рекомендации будут представлены во время июньской сессии Совета по правам человека ООН», – уточнила докладчик.

Каламард заметила, что под ее руководством будет работать три эксперта, которые среди прочего разбирающиеся в судебной экспертизе.

«Информации о том, попытается ли эта группа попасть в Саудовской Аравии пока нет», – отмечает Reuters.

Как известно, саудовский журналист, обозреватель «Washington Post» Джамаль Хашогги исчез в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы плавиковой кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашоггі аудиозаписи Саудовской Аравии, США,

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