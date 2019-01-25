Керри: НАТО нужно рассматриваться как европейский проект

Альянс изначально рассматривался как интегральная часть европейского проекта, благодаря которому Европа держала 70 лет мира и развития, превратившись в один из самых развитых и безопасных регионов мира.

Об этом в четверг 24 января в Давосе заявил бывший Государственный секретарь США Джон Керри во время дискуссии относительно будущего Трансатлантического Альянса, – сообщает Укринформ.

«Я прошу всех подумать о НАТО в более широком контексте. НАТО было создано, и европейский проект был создан для того, чтобы европейцы прекратили убивать друг друга. Если взглянуть назад в 40-50 годы на вызовы, которые поступали от Советского Союза... Только потому, что Советский Союз преобразовался в Российскую Федерацию, природа вещей не изменилась. Смена названия не изменила фундаментальные интересы и ценности, которые есть в основе не только НАТО, но всей Европы. НАТО является интегральным компонентом европейского проекта, и именно так должен рассматриваться», – отметил Джон Керри.

Он подчеркнул, что в глобальном измерении человечество подошло к общим вызовам планетарного масштаба, которые являются очень массивными. Это момент, когда мир стремиться к объединению, а не разваливаться на части.

«Вы должны контролировать разрушительные процессы – будь то Brexit или беспорядки в отдельных странах. Неопопулизм, или демагогия заставляют людей в Европе снова чувствовать страх. Стоит остановиться, друзья, стоит вспомнить и оценить собственную историю. Когда ничего не идет, как следует, когда экономика плохо работает, когда люди не довольны и ищут причины собственной дискриминации в религиозной, племенной, географической принадлежности, история ни когда не бывает доброй. Когда такие силы остаются без контроля, тогда всегда приходят демагоги и пытаются воспользоваться такой ситуацией. Каждый из вас может найти 3-4 демагога, которые работают над этим прямо сегодня», – предостерег Джон Керри.

«Меня очень беспокоит, что, безусловно, в Европе есть голоса, – Меркель, Макрон, другие люди, которые стоят за Европу. Но таких голосов не хватает, их недостаточно. Тех голосов, которые празднуют чрезвычайные достижения последних 70 лет. Сейчас Европа имеет самые высокие стандарты жизни в мире, лучшую систему здравоохранения, лучшее образование, наконец, Европа долгое время живет без насилия и является одним из наиболее безопасных мест в мире. Находятся люди, которые подвергают это сомнению? Это невероятно», – добавил американский политик.

Он подчеркнул, что трансатлантическая связь имеет важнейшее стратегическое значение как для Европы,т так и для Соединенных Штатов. Когда США оказались под ударом террористов, союзники по НАТО поддержали операцию в Афганистане. НАТО привлечено к решению текущих проблем безопасности и помогает европейцам реагировать на миграционные процессы.

«Достаточно вспомнить чрезвычайные усилия, связанные с ситуацией в Украине. Мы начали масштабную программу гарантий безопасности для передовых государств, мы очень четко заявили, что мы серьезно настроены в отношении 5 статьи Вашингтонского договора. Единственная страна, которая в 21 веке прислала свой военный персонал, в униформе, через международные границы – это Россия. И именно Россия является одной из стран, которые подталкивают настроения, что либеральные ценности Запада являются мертвыми, и что Соединенные Штаты переживают упадок. Поэтому, уважаемые, друзья, пришло время очень серьезно задуматься, где заключаются наши интересы, и защищать их. Мы все разделяем общие ценности – Европа и США. На ценностях основан наш трансатлантический союз», – подчеркнул американский государственный деятель.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.