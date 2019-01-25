Как изменилось качество продуктов с 2014-го – рассказал общественный активист

Низкая покупательная способность людей толкает их к тому, чтобы во время покупки продуктов питания руководствоваться не их качеством, а ценой. Поэтому с каждым годом качество продуктов питания в Украине становится все хуже и хуже.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил соучредитель Гражданского движения «Сознательные» Тарас Шкитер.

Гость программы подчеркнул, что за последние четыре года в Украине произошло существенное поднятие цен на продукты питания.

«И на эту ситуацию больше всего влияют производители. Ведь низкая покупательная способность людей толкает их к тому, чтобы при покупке продуктов питания руководствоваться не их качеством, а ценой.

Например, производители колбасы понимают, что делать сейчас такой продукт, как и четыре года назад, они не смогут, потому его цена выросла, а зарплаты – нет.

Поэтому одни производители сокращают объемы производства, оставляя при этом качество продукта, а другие подбирают более дешевые ингредиенты и делают свой продукт низшего сорта. Прежде всего, это недобросовестный бизнес, который отображается на каждом гражданине Украины», – подчеркнул Тарас Шкитер.

В то же время соучредитель Гражданского движения «Сознательные» констатировал, что с каждым годом качество продуктов питания в Украине становится все хуже и хуже.

«На это влияет и то, что контроля качества продуктов питания в Украине нет. Контроля как такового не существует. Цены в Украине – европейские, но качество – далеко не такое. Нет соответствующего контроля! Именно в этом вся проблема», – подчеркнул Тарас Шкитер.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский добавил, что именно правительство Яценюка «бездумно отвергло все контролирующие органы в Украине, запретив им делать проверки потребительских товаров».

Напомним, экс-председатель правления «Сумыхимпрома» Евгений Лапин заявил, что сегодня граждане Украины не знают, что они едят. Лапин также подчеркнул, что в Украине никто не несет ответственность за качество продуктов питания.

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