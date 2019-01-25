Гуцулия во Львове и украинский Шиндлер: послепраздничная афиша

Из центра Львова исчезла праздничная елка и деревянные домики рождественской ярмарки. А это означает, что город прощается с праздниками и возвращается к обыденному ритму жизни. Чтобы будни не казались серыми и однообразными, львовские художники подготовили для львовян и гостей города много интересных неожиданностей – о них в Афише.

Для тех, кто еще вдоволь не наколядувался или просто любит горы и интересуется древними обычаями, есть хорошая новость: во Львов приедут колядники из Верховины показать настоящие традиции, которые живут и сохраняются сотни лет между Карпатскими горами.

Уже завтра, 26 января, в 13.00 в актовом зале Франковской районной администрации (вул. Генерала Чупринки, 85) общественная организация «Всеукраинское общество «Гуцульщина» из города Верховина, а именно Народный гуцульский театр Гната Хоткевича будут выступать для членов общества «Гуцульщина» из Львова.

А уже в 16.00 всех желающих приглашают на площадь Рынок (возле катка) послушать живое исполнение аутентичных гуцульских колядок и прощаться с зимними праздниками вместе с фольклорным ансамблем с. Черная Речка Верховинского района (руководитель Галина Мартынчук) и колядницкой группой поселка Верховина, села Пидмагора (руководитель Михаил Береза).

Также приглашают отведать гуцульских блюд, приготовленных на открытом огне, именно так как делают пастухи на полонинах.

Спектакли

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой в субботу в 15.00 приглашает на премьеру комической оперы «Служанка-госпожа», а в 18.00 на оперу «Набукко». В воскресенье же в 12.00 предлагает оперу «Золушка», в 15.00 – оперу «Служанка-госпожа», а в 18.00 – вечер одноактных балетов, включающий в себя три балетные миниатюры: Гран па из балета «Пахита» Л.Минкуса, «Кармен-сюита».Бизе-Р.Щедрина

«Ночь вальпургии» – балетная сцена из оперы «Фауст» Ш.Гуно.

Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой, в субботу в 18.00 покажет спектакль «Мазепа» (большая сцена) и «Тринадцатая женщина» (малая сцена). В воскресенье же в 12.00 приглашает на спектакль «За двумя зайцами», а в 18.00 – на спектакль «Мазепа».

Львовский академический драматический театр им. Леси Украинки в субботу в 19.00 предлагает спектакль «Боженька», а в воскресенье в 19.00 спектакль по произведениям Леси Украинки «Любовь)».

Львовский академический театр им. Леся Курбаса в субботу в 19.00 приглашает на спектакль ««Так говорил Заратустра»«, а в воскресенье в 19.00 на спектакль «Королева красоты».

Львовский академический духовный театр «Воскресение» в субботу в 18.00 приглашает на комедию «Ужин с дураком», а в воскресенье в 18.00 на драму «Ифигения в Авлиде».

Львовский академический театр эстрадных миниатюр «И люди, и куклы» в субботу в 12.00 и 14.00 покажет спектакль «Рождественская звезда», а в воскресенье в 12.00, 14.00 и 16.00 – спектакль «Музыкальная лавка».

Львовский академический областной театр кукол приглашает молодых зрителей в субботу в 11.00 и 14.00 на спектакль «Снеговички и солнышко», а взрослых в 19.00 на спектакль «Старая дама высиживает». В воскресенье в 12.00, 14.00, 16.00 предлагает спектакль «Тайна Лесовичка».

Первый театр предлагает взрослым зрителям в субботу в 18.00 спектакль «Прекрасные, прекрасные, прекрасные времена», а в воскресенье в 12.00 и 15.00 приглашает юных зрителей на спектакль «Проданный смех».

Концерты

Львовская национальная филармония в воскресенье в 12.30 предлагает детям и взрослым сказку-оперу «Коза-Дереза».

Дом органной и камерной музыки приготовил для ценителей классической музыки в субботу в 19.00 концерт «Французская органная музыка»: органистка Елена Мацелюх будет дарить гостям концерта музыку Сезара Франка, Леона Боельманна, Камиля Сен-Санса, Александра Гильмана и Пьера Кушеро. В воскресенье же в 19.00 органный зал приглашает на концерт «Времена года Вивальди». Сопровождать музыку «живой» живописи будет Ольги Куц. Кроме гения итальянского барокко Антонио Вивальди прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Кристофера Пардини.

Кофейня «Штука» (ул. Котлярская, 8) в субботу в 19.00 приглашает на концерт «Славянский романтизм». Композиции Антонина Дворжака, Фридерика Шопена, Василия Барвинского на фортепиано исполнит Павел Гречко. В воскресенье в кафе будет концертировать Basin street blues – дуэт саксофониста Петра Балога и гитариста Юрия Присяжного.

Lem Station (Трамвайное депо на ул. Сахарова) в воскресенье в 19.00 предлагает рождественское музыкально-театральное действо «Мозаика». Звездный концерт «Мозаика» объединит исполнителей разных творческих миров: украинского актера кино и театра Николая Березу (главная роль в фильме «Красный»), литовского саксофониста Петраса Вишняускаса (гость нынешнего фестиваля Leopolis Jazz Fest с его знаменитым Lithuanian jazz orkestra), певицу и режиссера Ульяну Горбачевскую (проекты «Ультрамарин», «Антоныч дома», «Альберт или наивысшая форма казни...»). Соавторами концертной мистерии станут лучшие львовские исполнители классической музыки: Ярина Горбачевская (альт), Оксана Литвиненко (виолончель), Анастасия Мякушко (виолончель). И, как всегда, в проекте «Мозаика» будут звучать детские голоса. В этом году это хор «Жаворонок» (рук. Наталья Чмырь-Козяр).

Выставки

В Львовском дворце искусств проходит выставка живописи и графики Зиновия Кецало, приуроченная к 100-летию со дня рождения художника. Творческое наследие художника составляет более 1 000 картин. Основные отрасли в которых он работал – станковая живопись и графика, декоративно-прикладное искусство. Он является автором портретов, пейзажей Полесья, Прикарпатья и Крыма, натюрмортов, тематических композиций. Среди техник, которые применял Зеновий Кецало: гравюра на дереве, lenore, офорт, аква - и мецотинто, литография, эстамп.

Также во Львовском дворце искусств можно осмотреть выставку скульптуры Богдана Билинчука. Художник уже 40 лет занимается скульптупною пластикой, а также с 2004 года живописью. На выставке представлены и более 50 работ скульптурной пластики (бронза и керамика), и более 50 работ живописи: пастельные и масляные работы.

Музей идей (ул. Валовая, 18а) приглашает на выставку фоторабот хорватской журналистки Андрины Луич «Взморье». Андрина Луич увлеклась любительской фотографией еще в молодости. Впоследствии начала работать фотожурналисткой. Ее работы публиковались почти во всех хорватских печатных и электронных изданиях. В времени войны Хорватии за независимость Андрина как военная журналистка делала репортажи из горячих точек – в частности, из Восточной Славонии, Задара, Шибеника и Дубровника.

В Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого (ул. Стефаника, 3) можно ознакомиться с работами участников Первой Международной Триеннале Малых Форм Графики Intaglio. На выставке представлены работы мастеров графики со всего мира – от Японии до Южной Африки, в целом из более чем 15 стран. Зрители увидят 100 миниатюр, выполненными в техниках глубокой печати, которые поражают своим разнообразием и изяществом. Каждый из полусотни авторов выставки прошел личный творческий путь, изобрел собственные приемы и владеет секретами, которые делают его работы уникальными.

В Культурно-художественном центре «Дзига» (ул. Армянская, 35) проходит выставка Александра Ройтбурда Passe-partout. Персональная выставка художника объединяет как новые произведения, так и созданные уже раньше. В частности, на выставке «Passe-partout» есть картины из цикла «Осторожно, окрашено!» (2016), живопись начала 90-ых и картины, которые он творил во времени Майдана. К примеру, картину «Зеленочеловеческое. Слишком зеленочеловеческое» автор создал, когда узнал о «зеленых человечках» в Крыму.

Кино

В «Кинопалаце» (ул. Театральная, 22), в субботу, в 17:40, специально к Международному дню памяти жертв Холокоста, на большом экране будет показан известный фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Перед лентой выступит Юрий Скира, руководитель проектов и программ Центра исследования украинско-польско-словацкого пограничья УКУ, и расскажет о львовскую фабрику Петерса, где происходили события, похожие на те, что показаны в фильме Стивена Спилберга.

В лекции будет идти речь о укрывательство еврейских семей в подвалах обувной фабрики «Солид» монахами Студийского Устава в течение 1942-1944 годов. Исследователь расскажет об истории фабрики и ее директора иеромонаха Иоанна (Петерса). Опишет быт, а также опасности, перед которыми явились монахи, что спасли шестнадцать евреев.

«Зеленая книга». Соединенные Штаты Америки, 1960-е годы. Талантливый темнокожий пианист Дон Ширли (Махершала Али) готовится к турне по югу Соединенных Штатов. В качестве водителя и личного помощника он нанимает Тони Валлелонга, итальянца по происхождению, известного своей невоспитанностью и разговорчивостью. Несмотря на недостатки, Тони ловко орудует своими кулаками, поэтому музыкант сможет чувствовать себя в безопасности. Путешествуя, они сближаются и учатся друг у друга как надо жить, чтобы получить от жизни то, что хочешь.

Комедийная драма «Зеленая книга» основана на реальных событиях. Режиссурой ленты занимался Питер Фаррелли. В написании сценария принимал участие Ник Валлелонга, родственник водителя, показанного в картине. Вместе с тем родственники Дона Ширли выступили с критикой картины, обвинив создателей в искажении фактов. Название книги указывает на справочник, издававшемся специально для темнокожих людей и указывал места, где им разрешалось остановиться на ночлег, поесть или заправить машину.

«Начни сначала». Майя (Дженнифер Лопес) занимает руководящую должность в одном из сетевых магазинов Нью-Йорка. И эту работу никак нельзя считать работой ее мечты. Жизнь дарит Майе второй шанс. Она планирует работать на Мэдисон-авеню, известной своими фешенебельными магазинами. Героиня докажет, сообразительность, целеустремленность и настойчивость часто бывают важнее любой университетский диплом.

Комедийная мелодрама «Начни сначала» – новый фильм с Дженнифер Лопес в главной роли. Режиссерское кресло занял Питер Сигал («Все или ничего», «50 первых поцелуев»). В процессе работы над проектом, Сигал просил сценаристов дорабатывать определенные сцены, добавляя в них больше юмора. Главная роль в фильме могла достаться Джулии Робертс, и окончательный выбор создателей фильма пал на Лопес. Съемки проходили в Нью-Йорке с октября по декабрь 2017 года. Одна из съемочных локаций – супермаркет Food Bazaar в Лонг-Айленде – оставался открытым для посетителей во время съемок.

«Семья за минуту». Пит (Марк Уолберг) и Элли (Роуз Бирн) Вагнеры всегда мечтали о большой дружной семье. Идут годы, а родить детей им никак не удается. Как-то Элли уговорила мужа подумать над усыновлением малыша. И подумать Пит не успел. Посетив приют для детей, чтобы разобраться что к чему, Вагнеры не заметили, как стали родителями трех малышей – брата и двух сестер. Все, что происходило с ними дальше, никак не укладывалось в их представление о счастливом отцовстве.

Комедийная драма «Семья за минуту» – это история о супругах, которое захотело усыновить детей. Сценарий к картине писали совместно Джон Моррис и Шон Андерс, который занял режиссерское кресло. Бюджет картины составил 48 млн.долларов. В американском прокате лента собрала почти вдвое большую кассу. Комедия получила положительные отзывы критиков, несмотря на некоторую некорректность в подходе к непростой темы, авторам удалось наполнить ее остроумным и метким юмором.

«Проклятый маяк». Работу маяка на одном из небольших островов близ Шотландии обеспечивает команда из трех надзирателей. Джеймс (Джерард Батлер) – порядочный семьянин и добросовестный рабочий, он охотно передает свое мастерство младшему из команды Томасу (Питер Муллан). Дональд (Коннор Суінделлс) несмотря на весь свой опыт, держится отстраненно за недавнюю смерть своей семьи. Размеренная жизнь на острове прерывает находка – к берегам прибило волнами лодка с бессознательным человеком и большим сундуком, в котором спрятано много золота. Трое мужчин решили поделить между собой находку и никому о ней не говорить. И они не учли, что у таких больших денег всегда есть хозяин.

Создатели триллера «Проклятый маяк» вдохновлены реальными событиями, что произошли в 1900 году на одном из удаленных маяков. Все трое надзирателей бесследно исчезли и это породило целый ряд теорий. Режиссер Кристоффер Нюхольм воплотил на экране свой вариант развития событий.

«Предчувствие». Ричард (Джо Райт), писатель без вдохновения, что страдает параноидальные галлюцинации, подозревает свою молодую красавицу жену Хейли (Сэнди Гардинер) в измене. Он нанимает Цель (Ник Бейтман), чтобы убедиться в ее нечестности, но все идет наперекосяк. История запутывается, а тонкая линия между реальностью и сном начинает исчезать. Лишь старый друг и агент Ричарда Ник Шоу (Эрик Робертс) сможет удержать его от безумия.

Детективный триллер «Предчувствие» про успешного писателя снял режиссер и сценарист Дженсен Ноен. Ноен родился в Полтаве в 1987 году. В его активе много короткометражек, работы на телевидении. Это дебютная работа режиссера на большом экране.

«Крид II: Наследство Рокки Бальбоа». Главный герой фильма, опытный боец Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) не оставляет своего дела. Продолжается подготовка к очередному бою. И его жизнь протекает не только на ринге, но и вне его. Именно в этой сфере возникли проблемы, решить которые нужно как можно быстрее, чтобы достойно выступить в ближайшем поединке. Это не так просто и процесс тренировки осложняется тем, что будущий соперник Крида связан с этими самыми проблемами в его жизни.

Боевик «Крид II: Наследство Рокки Бальбоа» является продолжением одноименного фильма 2015 года и восьмым фильмом о Рокки Бальбоа. О планах снять продолжение объявили вскоре после премьеры предыдущей части, в январе 2016 года. Все актеры вернулись к исполнению своих ролей. Но из-за занятости в других проектах, начало съемок откладывалось. Сначала предполагалось, что продюсером и режиссером ленты станет Сильвестр Сталлоне. Впоследствии он ограничился лишь участием в написании сценария и исполнением своей роли. Режиссерское кресло занял Стивен Кейпл мол.

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