Греция ратифицировала соглашение о переименовании Македонии

Парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония переименуется на Республику Северная Македония.

Об этом, ссылаясь на издание Ekathimerini, сообщает «Укринформ».

«В пятницу греческие депутаты ратифицировали противоречивое соглашение (о переименовании, – ред.) с Бывшей Югославской Республикой Македония. Таким образом был решен спор, который продолжался между двумя странами около 30 лет», – говорится в сообщении.

За ратификацию соглашения проголосовали 153 парламентария из 151 необходимого. Против документа высказались 146 депутатов.

По словам спикера парламента Никоса Вуціса, голосование стало историческим.

Он также добавил, дебаты перед голосованием продолжались более 38 часов, что, в свою очередь, стало новым рекордом в греческой истории.

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