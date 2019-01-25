ГПУ составила подозрение Жириновскому за посягательство на территориальную целостность Украины

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении. Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, досудебным расследованием установлено, что В. Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20.02.2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23.02.2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации.

В дальнейшем, 28.02.2014, находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, указанное лицо путем произнесения публичных призывов к жителям полуострова и его чиновников подстрекала их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, В. Жириновский подписал и обеспечил представление 17.03.2014 в канцелярии посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша, в котором содержатся призывы к руководству Польши к организации и проведению на территории отдельных западных областей Украины референдумов, по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополя, о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

Более того, 20.03.2014 В. Жириновский, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации, проголосовал за принятие Федеральных Законов по включению Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г. Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя.

По этим фактам преступной деятельности 22.01.2019 работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлено сообщение о подозрении В. Жириновскому в совершении им уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Инкриминируемое В. Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В ГПУ отмечают, что 12.09.2014 Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупацию полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе В. Жириновского. Аналогичные санкции введенные Канадой, Австралией и Швейцарией.

Кроме того, в отношении В. Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15.05.2017 №133/2017 утверждено решение СНБОУ от 28.04.2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины, блокировка активов и временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом.

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