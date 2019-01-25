Государственные гарантии и страховая медицина: нардеп раскрыла новые «изюминки» медреформы

Медицинская реформа предусматривает, что можно комбинировать и государственный гарантированный пакет, и систему страховой медицины.

Это отметила народный депутат Украины Оксана Корчинская в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Член Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения объяснила, что сейчас модель медицины работает по принципу гарантированного государственного пакета.

«Деньги будут идти за гражданином, и когда пациент получил медицинскую услугу – государство платит за нее. Медицинская реформа также предусматривает, что можно комбинировать и государственный гарантированный пакет, и также систему страховой медицины. Именно так сейчас работают военные госпитали, где все базовые операции оплачиваются государством», – отметила Оксана Корчинская.

Но если плановое лечение и базовое оперативное вмешательство предусмотрено бюджетом, то на случай осложнения пациент при желании может купить «страховку».

«Например, если гражданин Украины получил свой базовый пакет, то ему страховая компания может еще предложить оплатить определенную сумму на случай, если возникнут осложнения во время лечения. Таким образом система действует во многих странах», – подчеркнула Оксана Корчинская.

Как сообщалось, на Прикарпатье сотрудники СБУ совместно с работниками отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке врача-травматолога одной из районных больниц Ивано-Франковской области.

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