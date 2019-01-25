Главы МИД Чехии и Дании на следующей неделе посетят Донбасс

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чешской Республики Томаш Петршичек и Королевства Дания Андерс Самуельсен 29 января совершат совместную поездку на Донбасс.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Как отмечается, министры посетят Мариуполь с целью получения актуальной информации о безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения Операции объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины.
В частности, программой поездки предусмотрено посещение КПВВ «Гнутового» и осмотр акватории Мариупольского морского порта.
Напомним, 15 января министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины должны были посетить Мариуполь, однако военный вертолет с министрами не долетел до города из-за тяжелых погодных условий. Он приземлился на аэродроме в Днепре. Министры провели переговоры с городскими властями и руководством порта Мариуполя в режиме онлайн-конференции.