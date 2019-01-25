Game over: В Винниках, возле Львова, закрыли все игорные заведения

Винники – первый город в Украине, где прекратили работу заведения игрового бизнеса. Винниковские активисты добились закрытия трех салонов так называемой «Национальной лотереи».

Об этом сообщает пресс-служба Винниковского городского совета.

Согласно сообщению, участники ОО «Инвалидов-участников боевых действий АТО» устроили рейд по игорных заведениях, зафиксировали на видео работу игровых автоматов и вызвали полицию.

Полицейские опломбировали заведения и приостановили их работу. Сейчас открыто уголовное производство по статье об игорном бизнесе.

Мэр Винник Владимир Квурт, комментируя эту ситуацию, выразил убеждение, что наряду с азартными играми стоит запретить еще и электронную лотерею.

«Сегодня игорный бизнес скрывается за вывесками» Спортлото «и других лотерей, но на самом деле это не что иное, как игровые салоны. В этих салонах идет игра на деньги, продается алкоголь, и они становятся очагом преступности в наших городах», – отметил городской голова.

Он заверил, что для защиты детей необходимо срочно вносить изменения в Закон Украины о запрете игорного бизнеса и дополнить перечень азартных игр электронной лотереей.

«Эту проблему видят родители, учителя, жители, а значит должна наконец увидеть и Верховная Рада. Надеюсь, позицию Винниковского городского совета поддержат и другие города Украины», – рассказал Владимир Квурт.

Напомним, что в Украине действует запрет на игорный бизнес.

Как сообщалось, прокуратура Львовской области расследует 19 уголовных производств относительно незаконного игорного бизнеса.

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