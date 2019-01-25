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пятница, 25 января, 2019, 14:04 Политика
Эксперт: И Вакарчук, и Зеленский будут в парламенте

И Святослав Вакарчук, и Владимир Зеленский войдут в парламент. У них обоих очень хорошие шансы стать во главе соответствующих политических блоков.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» выразил политический эксперт Андрей Бузаров.

Он убежден: очевидно, музыкант Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты. Вероятно, он возглавит какой-то блок, куда может присоединиться кое-кто из политиков после президентских выборов.

«Вакарчук – это уникальный бренд. В отличие от того же Зеленского, у него есть очень серьезные внешнеполитические контакты, в частности с американским истеблишментом. Он учился в Стендфорде и имеет прямые связи с Майклом Макфолом – бывшим послом США в РФ», – отметил Бузаров.

Он убежден: в будущем Вакарчук может стать президентом Украины, однако сейчас его задача, как общественного деятеля, кого-то поддержать.

«Скорее всего, это будет Гриценко или Садовый», – отметил эксперт.

Вместе с тем он отметил: в конце концов, и Вакарчук, и Зеленский будут в парламенте.

«Вакарчук сейчас, скорее всего, не идет в президенты, Зеленский идет, но шансов у него не так много. Однако на парламентских у них обоих – очень хорошие шансы быть на главе соответствующего блока. У Вакарчука – националистическое демократическое объединение, а Зеленский может совместить какие-то политические силы, которые, возможно, аффилированы с кем-то из олигархов. Зеленский также может привести в парламент какую-то политическую силу. А потом сказать «Спасибо, но извините, у меня есть «95 квартал», – считает Бузаров.

Как сообщалось, недавно Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.
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2019-01-25 14:38 :43