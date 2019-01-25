Эксперт волнуется за продолжительность жизни украинцев: отстаем от соседей на 6 лет

В Украине средняя продолжительность жизни составляет менее 72 лет, в то время как в соседних странах – 78 лет. В этом плане мы отстаем и нам есть куда расти. Но это расстояние можно преодолеть достаточно быстро.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил секретарь Общественного совета при Минздраве Евгений Гончар.

По словам господина Гончара, поскольку он не обращается за медицинской помощью, то он медициной доволен, но, наблюдая то, что происходит вокруг, понимает, что в случае необходимости могут возникнуть проблемы.

«Когда люди говорят, что они довольны или недовольны медицинской помощью, они должны с чем-то сравнивать. Однако большинство людей не имеют с чем сравнивать, потому что в Украине до независимости и после никогда не было хорошей охраны здоровья. С 1966 года средняя продолжительность жизни в Украине почти не растет. Что тогда, так и сейчас – 71 год», – отметил Евгений Гончар.

В частности, как отметил секретарь Общественного совета при Минздраве, продолжительность жизни – это очень важный, хотя не самый важный, показатель уровня здравоохранения в стране. В Украине средняя продолжительность жизни меньше 72 лет, в то время как в соседних европейских странах – 78 лет.

«Мы в этом плане очень отстаем и нам есть куда расти. Но это расстояние можно преодолеть достаточно быстро, если посмотреть примеры соседних стран, которые это преодолели за 5-10 лет», – отметил секретарь Общественного совета при Минздраве.

Кроме этого господин Гончар добавил, что несмотря на то, что украинцы в большинстве хотят иметь бесплатную медицину, им нужно понимать, что она такой никогда не была. За медицинские услуги всегда кто-то платил, в случае Украины это были налогоплательщики.

«У нас не было бесплатной медицины никогда, была безвозмездная. Это означает, что граждане Украины заплатили налоги, и потом они пошли на оказание медицинских услуг. Другое дело, сколько именно люди заплатили налогов и насколько эффективно воспользовались этими средствами», – пояснил гость программы.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила: Минздрав до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.