Экс-глава МИД объяснил важность резолюции ПАСЕ по ситуации на Азове

То, что в резолюции ПАСЕ есть ссылки на Женевскую конвенцию – настоящий успех нашей делегации. Хотя там нет ссылки на то, что украинские моряки являются военнопленными, но есть прямая ссылка на документ, который об этом говорит.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко.

Он вспомнил, как европейские политики называли агрессию РФ в Керченском проливе «инцидентом», призвали обе стороны к сдержанности и деэскалации.

«Все это говорит о том, что, к большому сожалению, коллективный Запад не готов называть белое белым, а черное черным. То, что в резолюции ПАСЕ есть ссылки на Женевскую конвенцию – настоящий успех нашей делегации. Хотя нет ссылки на то, что украинские моряки являются военнопленными, но есть ссылка на документ. Косвенно это уже говорит именно об этом», – подчеркнул дипломат.

Он убежден, что такая резолюция будет безусловным аргументом в будущих разбирательствах дела Европейским судом по правам человека. По мнению эксперта, именно в этом и заключается значительная роль резолюции.

«Другое дело, что на Россию пока это не действует, ведь для нее международное право как таковое не существует. Но в долгосрочной перспективе это, безусловно, положительно», – убежден Владимир Огрызко.

Также он рассказал, какими могут быть следующие шаги Украины, направленные на защиту военнопленных моряков.

«Именно ЕСПЧ и является тем органом, куда мы будем направлять наши аргументы и требовать определенных действий. Но здесь стоит понимать, что Российская Федерация уже захистилась от решений Европейского суда по правам человека, приняв законодательство, которое предполагает, что сначала в России должны определить, выполнять решение суда», – рассказывает экс-глава МИД.

По его словам, в России никакие решения ЕСПЧ серьезно восприниматься не будут, поскольку для них любое решение мирового сообщества, как красная тряпка для быка.

«Стоит понимать, что для такой страны резолюции не будут аргументами. Единственный аргумент для них – жесткие принудительные действия. А на Западе пока до этого дойти не могут. В этом и вся проблема», – пояснил специалист.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию относительно обострения в Азовском море и Керченском проливе. Впрочем, термин «военнопленные» в документе решили не вспоминать.

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