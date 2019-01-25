«Долги надо платить»: Россия не сможет избежать денежных обязательств ПАСЕ

Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы независимо от того, останется в организации, или выйдет из нее.

Такое объяснение предоставила журналистам президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, сообщает Укринформ.

«Россия имеет долг перед Советом Европы. Если она покинет организацию, то долг все равно останется. Ведь сейчас государство является полноправным членом», – заявила президент ПАСЕ.

Как сообщалось, после лишения российской делегации права председателя в ПАСЕ весной 2014 года в ответ на оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе Россия с июня 2017 года перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы.

По состоянию на начало 2019 года этот долг оценивается в около 60 млн евро. В целом доля взноса РФ составляет 11% от объема годового бюджета СЕ (около 30 млн евро).

По уставу Совета Европы, если до июня Россия не возобновит выполнение своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.

В Совете Европы также не исключают решения финансового спора с Россией в судебном порядке, если российская сторона выйдет из организации, но при этом не оплатит имеющийся долг.

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