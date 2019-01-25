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пятница, 25 января, 2019, 21:30 Политика
Депутат в Одесской области «обвалил рынок», раздавая избирателям красную икру, – Куренной

Первой жертвой голосования за «гречку» или дешевые фантазии и обещания, выполнить которые невозможно, станут как раз эти же избиратели.

На этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Владимир Куренной.

Гость программы, комментируя случай в Черкасской области, зафиксированный на видео, когда во время раздачи продуктовых наборов избирателям, люди массово бросились за пакетами, создав давку, заметил, что есть часть граждан, которые разуверились в том, что можно реализовать политические лозунги и принципы. А основаниями для этого есть невыполненные политиками на протяжении многих лет обещания, пояснил нардеп.

Потому-то и появилась часть избирателей, которые готовы продать свой голос за какой-то дешевый продукт, отметил Владимир Куренной, и сразу же добавил, что продукты для избирателей не всегда дешевые. Он рассказал о случае, который произошел в Одесской области.

«В Одесской области один из действующих депутатов раздает красную икру в одном из округов. Все другие его коллеги выдвинули ему претензии: «Что ты делаешь, ты же подрываешь рынок! Мы – гречку и печенье, а ты – красную икру!» – рассказал Владимир Куренной.

Гость программы подчеркнул, что первой жертвой голосования за «гречку» или дешевые фантазии и обещания, выполнить которые невозможно, будут как раз эти же избиратели, которые оказывают такие нарушения.

Как сообщалось, по состоянию на 16 января полиция зафиксировала 47 сообщений о нарушениях избитательного процесса.

Напомним, как заявлял директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, пока в Украине есть «теневая» экономика, будет существовать и «теневая» политика и подкуп избирателей.
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выборыПервые о главном. Комментарииновости Украиныновости политикиВладимир Куренной
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2019-01-25 23:11 :23