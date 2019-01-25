Денисова: Раненого моряка Сороку на следующей неделе обследует нейрохирург

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, ссылаясь на данные врача, проинформировал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову о том, что состояние раненого военнопленного моряка Василия Сороки удовлетворительное, на следующей неделе его посетит нейрохирург.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, соответствующую информацию М.Федотов озвучил телефону: «Главный врач медицинского блока СИЗО «Матросская тишина» сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследовал невропатолог и, по словам врачей, рука парня отекла из-за использование эспандера».
На просьбу украинского омбудсмена М.Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник) В.Сороку обследует нейрохирург.
Напомним, адвокат захваченного Россией украинского моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин, который посетил своего подзащитного в московском СИЗО, отметил, что раненая рука у моряка так и не восстанавливается, а врачи взамен не дают даже рекомендаций по реабилитации.