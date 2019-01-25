Демонизированный, но нужный Украине, – Юрий Рубан объяснил, как использовать Медведчука

Как бы нам не нравился Медведчук и его позиция, но если он может освободить хотя бы нескольких украинцев, что ему уже удавалось, то его нужно использовать.

Такое мнение высказал руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий Рубан в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

Представитель Администрации Президента отметил, что поскольку Виктор Медведчук является очень известным персонажем, то информация о нем часто может быть преувеличенной.

«Мы ежедневно получаем увлекательную информацию о том, что этот «демонический» персонаж скупил все телеканалы, газопроводы, нефть и прочее. По моему мнению, мы должны более скептически относиться к таким сообщениям», – считает Юрий Рубан.

Он объясняет, что влияние России на экономику Украины формировался годами и существует до сих пор. А потому агрессор удачно использует этот факт, формируя такие информационные потоки.

«На протяжении долгих лет людей приучали работать на Россию такими способами, как передача в управление предприятий, которые реально принадлежат российскому капиталу. Все эти ситуации очень запутанные, а поэтому не нужно делать преждевременные выводы, что Медведчук делает в Украине все, что ему заблагорассудится», – призвал Рубан.

Сейчас же, подчеркивает чиновник, его роль всем известна и состоит в том, чтобы быть переговорщиком в процессе обмена пленными с Россией.

«Хотим мы этого или нет, но благодаря большим услугам, которые Медведчук делал России, он является вхожим в Кремль. С этой точки зрения, как бы мне лично не нравился Медведчук и его позиция, но если он может освободить хотя бы нескольких украинцев, что ему уже удавалось, то его нужно использовать», – считает Юрий Рубан.

Напомним, политический консультант Михаил Чаплыга предположил, что Виктор Медведчук будет принимать участие в обмене моряков. Для этого уже подписан соответствующий указ Президента Украины.

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