Чешская компания купила проблемные активы Фонда гарантирования со скидкой

Портфель кредитов балансовой стоимостью почти 300 млн долларов удалось продать одному покупателю – созданной месяц назад «дочке» чешской компании.

Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут, передает «Экономическая правда» со ссылкой на FinClub.

«Очередное важное и историческое событие в истории рынка NPLs Украины. Во-первых, продано крупнейший пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд гривень», – заявила Рекрут.

«Во-вторых, впервые покупателем стал иностранный инвестор, который имеет опыт работы с NPLs в Восточной Европе, а именно – «дочка» чешской APS Holding. В-третьих, продажа состоялась через систему Prozorro.Sale, но с привлечением международного консультанта», – написала она. Речь идет о пуле активов 21 банка номинальным объемом 294 млн долларов с обеспечением в 367 млн долларов. Из них 66% обеспечения находится в Киеве и Киевской области.

Наибольшее обеспечения приходится на Дельта Банк, Банк Михайловский, Виэйби Банк и Платинум Банк. Консультантами сделки выступили Exito Parnters и компания Cohen & Company Financial Ltd.

Этот портфель был выставлен на торги по цене 310,76 млн гривень. В ходе торгов цена упала на максимальные 80% – до 62,15 млн гривень (около 0,77% от номинала).

На последних минутах торгов единственную заявку подало ООО «ЭйПиЭс Украина», что позволило ей победить в аукционе.

По данным YouControl, ООО «ЭйПиЭс Украина» создано чуть больше месяца назад – 7 декабря 2018 года – для деятельности в сфере финансовых услуг. Ее возглавил Владимир Чернецкий – руководитель львовских торговых компаний «Аксиома Успеха» и «Под боком».

100% капитала ООО «ЭйПиЭс Украина» в размере 135 млн гривен сформировала чешская компания STAR INVESTMENT CZ ONE S. R. O., которую контролируют граждане Чехии Мартин Байер и Томаш Хлоупек.

В пул входили активы 21 банк: Виэйби Банка, Дельта Банка, банка «Софийский», Энергобанка, банка «Финансы и Кредит», Фортуна-банка, Банка Михайловский, «Киевской Руси», Интеграл-банка «Национального кредита», «Петрокоммерц -Украина», «Контракт», Артем-банка, Авант-банка, universal bank, ВБР, ЮСБ банка «Хрещатика», Имэксбанка, Экспобанка, «Платинума».

В портфель вошло 335 кредитов: 42% кредитов по количеству – кредиты малым предприятиям, 36% – средним, 20% – корпоративные займы, 2% – займы на покупку автотранспорта. При этом по сумме на корпоративные займы пришлось 83%, на средние предприятия – 15%, малые – 2%, автотранспорт – меньше 1%.

Накануне Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активов на 6,5 миллиарда гривень с большим дисконтом.

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