Чехия обвинила в терроризме двух наемников, воевавших против Украины на Донбассе

Чешская прокуратура обвиняет в терроризме, по крайней мере, двух чешских наемников, которые воевали против Украины на Донбассе.

Эту информацию, которую опубликовали чешские медиа, подтвердили по просьбе «Радио Свобода» в главной прокуратуре Праги.

По данным чешских СМИ, одному чешскому гражданину было предъявлено обвинение в терроризме за участие в боевых действиях на Донбассе еще в феврале прошлого года. В случае осуждения ему грозит от 5 до 15 лет заключения. Однако он до сих пор находится на свободе, потому что, по словам представителя прокуратуры, «высокий срок наказания не является основанием для содержания человека под стражей». Относительно другого обвиняемого прокуратура подтвердила, что расследование еще продолжается.

Чешские медиа сообщают, что 22-летний житель провинциального чешского городка попал на Донбасс с территории России летом 2015 года и, пробыв там почти год, вернулся оттуда в мае 2016-го. В частности, издание Denik N сообщило, что с войны вернулся самый молодой чех, которого обвиняют в терроризме.

«Могу подтвердить, что в феврале 2018 года чешский гражданин был обвинен в совершении преступления, признанному законом как террористический акт по статье 311 в соответствии с § 313 Уголовного кодекса за активную вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, называющей себя «Донецкой народной республикой» (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенной и независимой Украины путем контроля над ее территорией) против вооруженных сил и сил безопасности Украины», – пояснил заместитель главного прокурора Праги Адам Башни в письме Радио Свобода.

Представитель прокуратуры добавил, что «действия лиц, которые воюют на стороне «повстанческих отрядов» против легальной, легитимной и международно признанной власти Украины, следует квалифицировать как преступление, согласно приведенной правовой квалификацией».

Ссылаясь на законодательные нормы Чехии, которые запрещают предоставлять СМИ информацию, что позволяет идентифицировать лицо, против которого возбуждается уголовное дело, Башни отказался подтвердить имя обвиняемого. Но чешское издание Denik N сообщило, что ему известно полное имя обвиняемого – Павел К.

Редакция обратилась к самому обвиняемого и попросила его прокомментировать это дело. В ответ получила письмо такого содержания: «Это дело расследуют криминалисты из Национального центра борьбы против организованной преступности, секция терроризма и экстремизма. Я в этом деле ничего не буду сообщать».

Корреспонденты редакции посетили семью чеха, обвиняемого в терроризме, поговорили с его приемной матерью, которая живет в маленьком провинциальном городке в центре Чехии. Она рассказала о том, как Павла К. усыновили в возрасте 3,5 лет, о его сложных отношениях с приемными родителями, об увлечении оружием в подростковом возрасте, о желании идти воевать в Ирак еще в 15 лет. И вместо Ирака парень вскоре уехал на Донбасс.

Как отмечает издание, свое путешествие на Донбасс Павел К. иллюстрировал фотографиями в униформе с оружием в соцсети «ВКонтакте». И уже вскоре он писал домой письма, в которых жаловался, что в реальности эта война оказалась не такой, как он себе представлял. И молодому мужчине перестало нравиться маршировать под «гимн» группировки «ДНР», как он хвастался перед тем на своих фотографиях.

«Мама, здесь убивают детей, я хочу обратно», – цитирует издание его сообщения по словам его приемной матери. Она сначала охотно пообщалась с журналистами, но потом перестала отвечать на звонки. Соседи отзывались о нем как о парне, которого они бы никогда не представили с оружием рядом с российскими наемниками. Говорят, что был отшельником, имел долги, переезжал с места на место. Чем занимался молодой человек перед отъездом на Донбасс, также установить не удалось.

По оценкам исследователя из Института изучения политики и общества Романа Мацы, который первый вышел на след обвиняемого через его аккаунты в соцсетях, есть три типа людей, которые выбирались из Чехии повоевать с украинцами на Донбассе. Первый – профессиональные наемники, в основном из бывших чехословацких спецслужб, полиции, а также люди, которые воевали уже в рядах НАТО, но были травмированы своим опытом в «горячих точках». Второй – различные политические экстремисты, правые и левые, и люди с криминальным прошлым, которые бегут от уголовного преследования дома, и третий – идеалисты, из социально проблематичной среды, которых радикализирует российская пропаганда.

«Для России гораздо дешевле набрать так называемых добровольцев, которым они рассказывают разные безумные истории о том, как «бандеровцы живьем пожирают детей», чем платить профессиональным наемникам», – пояснил Маца.

По его оценкам, чехов, которые пошли воевать на Донбасс против Украины, было несколько десятков. Сейчас расследование ведется против около 10 бывших наемников на Донбассе, которые вернулись домой. Однако, по словам Мацы, ни одного чеха еще не осудили по обвинению в терроризме.

Аналитик также обратил внимание, что к Павлу К. обвинение было предъявлено еще почти год назад, но, несмотря на то, что речь идет о тяжелом преступлении, что может тянуть от 5 до 15 лет заключения, а в случае, если будет доказано, что речь идет о террористической группировке, то и все 20 лет, его не взяли под стражу. По данным аналитика, Павел К. живет на свободе, работает в одной из охранных компаний, и суд якобы учел то, что он воспитывает маленького ребенка вместе со своей партнершей.

Одновременно Маца отметил, что многое сейчас зависит от украинской стороны, от того, насколько убедительные доказательства она может предоставить относительно деятельности таких «иностранных легионеров». Потому что в случае нехватки таких доказательств, единственное, что можно предъявить людям, которым инкриминируют терроризм, будут их фото в социальных сетях и максимум – нелегальное пересечение границы.

По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, сотрудничество между украинскими и чешскими правоохранителями ведется, и он, как посол, эти дела также отслеживает. Дипломат добавил, что Чехия является одной из немногих стран, которые ведут следствие и пытаются привлечь своих граждан к ответственности за их участие в войне против Украины.

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