Большинство греков – против соглашения о переименовании Македонии

По меньшей мере, 62% греков назвали плохим соглашение о переименовании бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию, голосование по которой состоится в греческом парламенте в пятницу.

Об этом пишет газета «Катимерини», передает Интерфакс-Украина.

Так, часть противников переименования назвали соглашение «безусловно плохим», а другая часть считает, что оно «очевидно, очень плохое».

Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов, которые отметили, что это соглашение «скорее хорошее» или просто «хорошее». Остальные 11% опрошенных не смогли сформулировать свою позицию.

Опрос проводился компанией Pulse по телефону среди более чем 1300 граждан Греции.

Греческие СМИ указывают на то, что с большой долей вероятности соглашение в парламенте все же будет одобрено. Для ратификации необходима поддержка как минимум 151 депутата из 300.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовало сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия – по названию столицы страны Скопье.

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