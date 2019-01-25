Больше трех десятков: парламентарий посчитал технических кандидатов в Президенты

Вероятно, что лишь 10 кандидатов будут иметь какое-то влияние на расклад голосов и на расклад сил в пределах погрешности, которую, как правило, вычисляют социологи. Большинство кандидатов, примерно 30-35, это технические кандидаты.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Владимир Куренной.

Гость программы предположил, что политики, фамилии которых постоянно включались в социологические исследования по выборам главы страны, скорее всего, не будут баллотироваться в президенты.

«Вот пока мы можем прогнозировать, что Вакарчука не будет. Но Вакарчук – это очень влиятельная, существенная часть избирателей, которая его поддерживала. Поэтому избиратели, которые были готовы голосовать за Вакарчука, должны отдать свои голоса другому кандидату.

Это будет другой выбор. Кто это будет – мы можем только фантазировать. Таким образом на выборах мы получим совсем другой результат, чем нам показывают социологические рейтинги», – заявил народный избранник.

В то же время нардеп отметил, что в этом году количество кандидатов, которые готовы побороться за пост главы государства, будет рекордным.

«Но, возможно, лишь 10 кандидатов будут иметь какое-то влияние на расклад голосов и на расклад сил в пределах погрешности, которую, как правило, вычисляют социологи.

Большинство кандидатов, примерно 30-35, если наберут 0,005%, это будет хорошо. То есть это технические кандидаты», – считает депутат Куренной.

Как сообщалось, по данным социологического опроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4% и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.

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