Боевики использовали ПТРК вблизи Катериновки, один защитник погиб и четверо ранены

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 противник трижды обстрелял позиции украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Екатериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо были ранены», – говорится в сообщении.

Раненых эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую медицинская помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкиного.

Во всех случаях открытия огня оккупантами, подразделения украинских защитников подавляли огневые точки противника, применяя дежурные огневые средства.

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По данным разведки, два российских наемников были убиты и один ранен.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

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