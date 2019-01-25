пятница, 25 января, 2019, 14:33 Экономика
АРМА продолжает поиск управляющего в Межгорье
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продолжило конкурсный отбор управленца Межгорья до 28 февраля.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АРМА.
«До 28 февраля 2019 года включительно продлен срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами в виде недвижимого и движимого имущества, расположенного в селе Новые Петровцы Киевской области (резиденция «Межигорье»)», – отметили в ведомстве.
В АРМА уточнили, что конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов на электронный адрес нацагентства.
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