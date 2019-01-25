live
Aнонси
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
Анонс програми Народ проти за 25.01.19
25 января, пятница
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
Про що мовчить Андрій Садовий? Сецпроект, 25 січня о 24:00
25 января, пятница
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
Анонс програми Перша передача за 26.01.19
26 января, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 25 января, 2019, 14:33 Экономика
АРМА продолжает поиск управляющего в Межгорье

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продолжило конкурсный отбор управленца Межгорья до 28 февраля.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АРМА.

«До 28 февраля 2019 года включительно продлен срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами в виде недвижимого и движимого имущества, расположенного в селе Новые Петровцы Киевской области (резиденция «Межигорье»)», – отметили в ведомстве.

В АРМА уточнили, что конечной датой подачи документов является дата поступления отсканированных копий документов на электронный адрес нацагентства.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
новости Украиныновости экономикиАРМА
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-25 14:39 :30