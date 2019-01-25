Археологи обнаружили останки человека, которая «дала название Австралии»

Археологи, работавшие над проектом железной дороги HS2, обнаружили останки исследователя, который возглавил первое кругосветное плавание к Австралии.

Считается, что капитан Мэтью Флиндерс назвал не только континент, но и города, горные массивы и университеты по всей стране, – информирует издание Independent.

В 1814 году Флиндерс был похоронен на кладбище Сент-Джеймс близ станции Еустон, Лондон, однако, после того, как здание было расширено в 1840-х годах, его надгробие пропало.

Теперь, археологи, работавшие на этом месте, обнаружили на старом кладбище 40 000 человеческих останков.

Им удалось найти останки, принадлежащие исследователю Королевского военно-морского флота, благодаря свинцовому нагруднике, который не уничтожил время.

До путешествия Флиндерс, южный континент называли Terra Australis (лат. «Южная земля») или New Holland.

Однако, когда он собственноручно нарисовал карту континента, исследователь выбрал название, которое используется и до сих пор.

Флиндерс не единственный известный человек, останки которого были обнаружена на месте раскопок.

Среди других людей, которые, как известно, были захоронены в садах Сент-Джеймса, есть бывший раб и боксер Билл Римонд, активист лорд Джордж Гордон и основатель аукциона christie's Джеймс Кристи.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.