четверг, 24 января, 2019, 13:45 Киев
Жителей Киевского зверинца замело снегом
Весь Киев засыпало снегом. Не стали исключением и воспитанники Киевского зоопарка.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.
«Снег не помешал хорошему настроению жителей Киеввзоо, – отметили в сообщении. – После купания в свежем снежке их мех становится еще пушистей и ярче».
В день объятий киевский зоопарк показал фотографии обнимающихся животных.
Напомним, столицу Украины засыпало снегом.
Из-за непогоды задерживают и отменяют авиарейсы.
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