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четверг, 24 января, 2019, 13:45 Киев
Жителей Киевского зверинца замело снегом

Весь Киев засыпало снегом. Не стали исключением и воспитанники Киевского зоопарка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.

«Снег не помешал хорошему настроению жителей Киеввзоо, – отметили в сообщении. – После купания в свежем снежке их мех становится еще пушистей и ярче».

В день объятий киевский зоопарк показал фотографии обнимающихся животных.

Напомним, столицу Украины засыпало снегом.

Из-за непогоды задерживают и отменяют авиарейсы.
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снегживотныекиевский зоопаркновости Украины
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