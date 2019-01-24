Жителей Киевского зверинца замело снегом

Весь Киев засыпало снегом. Не стали исключением и воспитанники Киевского зоопарка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.

«Снег не помешал хорошему настроению жителей Киеввзоо, – отметили в сообщении. – После купания в свежем снежке их мех становится еще пушистей и ярче».

В день объятий киевский зоопарк показал фотографии обнимающихся животных.

Напомним, столицу Украины засыпало снегом.

Из-за непогоды задерживают и отменяют авиарейсы.

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