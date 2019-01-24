Защита Януковича сообщила о дальнейших действиях

Безусловно, сторона защиты будет обращаться с апелляционными жалобами в рамках приговора, который озвучен не в пользу нашего клиента. Мы надеемся, что сможем достичь истину в этом деле.

Об этом во время брифинга сообщил адвокат экс-президента и беглеца Виктора Януковича Александр Горошинский.

Он заявил, что состав суда, который выносил приговор Януковичу, с самого начала действовал в условиях давления со стороны государственной власти.

«Мы видели, что большинство доказательств стороны обвинения – свидетели. Это руководители страны. Нет никаких сомнений, что суд работал в условиях давления государственной власти.

Фамилии судей мы услышали из уст Юрия Луценко еще задолго до того, как апелляционный суд определил подсудность данного дела. Это свидетельствует о том, что конкретные судьи были определены властями с конкретной целью», – подчеркнул Александр Горошинский.

Адвокат Януковича добавил, что действующая власть осуществляла давление на сторону защиты.

«Я напомню, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство в отношении стороны защиты. Угрозы со стороны чиновников в адрес стороны защиты звучат постоянно. Поэтому мы понимаем, что оглашение приговора на данной стадии – стопроцентная пиар-акция и предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц», – заявил Александр Горошинский.

Он отметил: поскольку суд не смог допросить всех свидетелей защиты и самого подсудимого, поскольку суд преимущественно давал оценку доказательствам стороны обвинения, сторона защиты будет подавать апелляцию.

«Безусловно, сторона защиты будет обращаться с апелляционными жалобами в рамках приговора, который озвучен не в пользу нашего клиента. Мы надеемся, что сможем достичь истину в этом деле», – прокомментировал адвокат Януковича Александр Горошинский.

Напомним, Оболонский райсуд Киева признал виновным экс-президента и беглеца Виктора Януковича в совершении преступлений, назначив ему срок заключения.

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